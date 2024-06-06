Гендиректор «БелТА» оценила встречу Путина с главами мировых информагентств

Все ответы президента РФ Владимира Путина на вопросы участников встречи главы государства с руководителями зарубежных информационных агентств были основаны на фактах. Об этом заявила генеральный директор белорусского агентства «БелТА» Ирина Акулович, передает ТАСС.

Акулович также присутствовала на мероприятии, которое состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она отметила, что во время беседы российский лидер не использовал сложные словесные конструкции и говорил простым языком. По мнению генерального директора «БелТА», Путин действовал таким образом, так как ему не надо было скрывать какие-либо мысли.

«На все вопросы президент РФ ответил фактами. Это очень важно на сегодняшний момент. <...> Он говорил очень четко и коротко», — сказала она.

5 июня глава государства провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие, в котором приняли участие представители СМИ из порядка 15 стран, длилось более трех часов.

Позже встречу прокомментировал председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Как он сказал, в ходе беседы Путин прямо и четко охарактеризовал политику западных держав с целью «остудить» их авантюризм и стремление к эскалации конфликта.

Ранее в Кремле объяснили, для чего на встречу с президентом РФ пригласили представителей западных СМИ.