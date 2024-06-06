Сборной России предрекли проблемы в матче с Белоруссией

Сборная России столкнется с проблемами в товарищеском матче с национальной командой Белоруссии, если выйдет на игру спустя рукава. Об этом в интервью Legalbet заявил известный тренер, экс-игрок «Локомотива», бывший футболист белорусской сборной Сергей Гуренко.

«Результат этого матча важен для всех, все хотят победить. Важно: какой будет антураж и какой футбол покажут сборные. Если россияне будут максимально мотивированы, то белорусам будет сложно. Если выйдут спустя рукава, то у них будут проблемы», — уверен Гуренко.

Специалист подчеркнул, что российская сборная является фаворитом, он оценил шансы на победу как 70 на 30 в пользу России. При этом он подчеркнул, что сборной Белоруссии может помочь фактор домашнего стадиона и мотивация проявить себя.

Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России состоится в пятницу, 7 июня, на Олимпийском стадионе в Минске. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

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