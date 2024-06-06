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В Германии изменят миграционную политику после теракта

Шольц пообещал ужесточить миграционную политику после теракта в Мангейме

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал ужесточить миграционную политику после теракта в Мангейме. Его слова приводит Reuters.

«Любой, кто прославляет терроризм, противоречит всем нашим ценностям и должен быть депортирован», — подчеркнул он.

Публичная поддержка терроризма станет основанием для высылки из страны. По словам Шольца, правительство ФРГ намерено депортировать в Афганистан ряд опасных преступников.

31 мая уроженец Афганистана напал с ножом на немецкого политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в городе Мангейм. Помешать ему попытался уроженец Ирака, однако полицейские перепутали его с нападавшим и скрутили. В это время преступник нанес тяжелые ранения сотруднику полиции.

5 июня в ФРГ неизвестный ранил ножом политика из рядов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Генриха Коха в Мангейме.

Ранее Bild в манифесте к мигрантам из 50 пунктов объяснило, как вести себя в Германии.

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