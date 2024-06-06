Ига Свентек стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос-2024».

За право сыграть в решающей игре турнира в женском одиночном разряде первая ракетка мира боролась с американской Кори Гауфф. Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 1 час 39 минут и завершилась в двух сетах — 6:2, 6:4. По ходу игры полячка не допустила ни одной двойной ошибки, не сделала ни одного эйса и выиграла 68% мячей с первой подачи. Ее соперница допустила четыре двойные ошибки, сделала три эйса и выиграла 52% мячей с первой подачи.

В финале Свентек сыграет либо против россиянки Мирры Андреевой, либо против итальянки Ясмин Паолини, которые в эти минуты встречаются во втором полуфинале. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович перенес операцию.