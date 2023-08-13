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ВСУ разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области

Администрация: ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Алешках

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«Администрация Алешкинского муниципального округа»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Администрация Алешкинского муниципального округа»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 августа крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Алешках в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципального округа.

«Вследствие прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алешки», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал.

Утверждается, что это уже не первый случай, когда штаб подвергался обстрелу со стороны украинских военных.

«3 июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода», — добавили в администрации.

11 августа сообщалось, что по селу Калиновка в Курской области было зафиксировано два прилета со стороны Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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