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В США заявили, что НАТО при контрнаступлении ВСУ понадеялось на чудо, которое обещал Киев

Times: НАТО при контрнаступлении ВСУ надеялось на чудо, которое обещал Киев

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imago-images.de/Global Look Press

Один из офицеров Вооруженных сил США, участвовавший в подготовке украинских военнослужащих, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления Вооруженных сил Украины понадеялись на чудо, обещанное Киевом.

«НАТО ожидало чудес, но вы не можете вести войну на основе оптимизма», — сказал неназванный американский офицер.

Издание отмечает, что неудачи украинского контрнаступления привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками. Например, один украинский чиновник упрекнул альянс в безвольности, так как военная организация якобы должным образом не отвечает на действия Российской Федерации.

Автор статьи подчеркивает, что сейчас «самое время более серьезно поразмыслить над долгосрочными планами войны, которые, возможно, создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира».

До этого украинское издание УНИАН заявило, что военное руководство НАТО виновно в провале контрнаступления ВСУ. Издание отмечало, что после неудач украинские штабы начали действовать «по-своему, игнорируя западных советников», которые, по мнению издания, «мало понимают, что тут происходит».

Ранее обозреватель Guancha Дау Ланьцзян заявил, что план США по ослаблению России через вооруженный конфликт на Украине полностью провалился.

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Контрнаступление Украины
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