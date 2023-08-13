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Тульский разработчик готов вдвое увеличить производство дронов «Овод»

Тульский разработчик готов увеличить выпуск дронов «Овод» до 10 тысяч в месяц

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Global Look Press

Тульский комплекс по производству беспилотников может нарастить выпуск дронов системы «Овод» до 10 тыс. в месяц. Об этом РИА Новости сообщил руководитель проектной группы Андрей Иванов.

На данный момент производится около пяти тысяч устройств в месяц. По его словам, производство беспилотников этого типа для тульского комплекса — задача не сложная.

Ранее руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов заявил, что в РФ запустили мелкосерийное производство новой версии FPV-дрона-камикадзе «Овод».

По информации Иванова, данный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен преобразованной электронной начинкой, инновационной винтомоторной группой, а также некоторыми техническими деталями, которые пока держатся в секрете.

Отмечается, что дрон работает по принципу First Person View (FPV), что с английского переводится как «вид от первого лица». Оператор аппарата в режиме онлайн просматривает изображение с видеокамеры через монитор, видеошлем либо видеоочки. Стоимость второй версии «Овода» составляет порядка 65 тыс. рублей, первой — около 40 тыс. рублей, говорится в материале.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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