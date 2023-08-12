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На Украине заявили об отсутствии гарантий безопасности прохода судов по коридорам в Черном море

ВМС Украины: гарантий безопасности прохода судов по коридорам в Черном море нет

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Yoruk Isik/Reuters

Гарантий полной безопасности прохода судов по временным коридорам в Черном море на сегодняшний день нет. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать 100%-ую безопасность на данный момент невозможно. При этом все это происходит под контролем ВСУ, все, что от нас зависит мы делаем. Только со временем будет понятно, как будет работать этот дополнительный коридор», — сказал он.

10 августа представитель турецкого оборонного ведомства заявлял, что контакты представителей Турции, ООН, России и Украины по вопросу возобновления зерновой сделки продолжаются.

Министерство обороны России предупреждало, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В оборонном ведомстве отмечали, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

18 июля зерновая сделка была приостановлена. Президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены обязательства перед ней по соответствующим договоренностям.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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