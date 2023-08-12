«Ростех» показал российскую военную технику в виде монстров

Государственная корпорация «Ростех» представила изображения современной российской военной техники в виде механизированных монстров. Они опубликованы в Telegram-канале «Ростеха».

«В этом проекте мы представляем боевую технику Госкорпорации, участвующую в СВО, в виде механизированных монстров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях Ростеха.

В частности, истребитель Су-57 изображен в виде робота-сокола, ЗРК «Панцирь» в виде механического носорога, танк Т-90 в виде медведя-трансформера, дрон «Ланцет» — в виде робота-осы, огнеметная система «Солнцепек» — в виде железного Змея Горыныча.

Накануне госкорпорация «Ростех» показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде робота-сокола. В «Ростехе» отметили, что одной из отличительных особенностей истребителя является сверхманевренность, которая позволяет ему завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.