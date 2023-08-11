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Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США

WSJ: Египет сопротивляется давлению США начать отправлять оружие на Украину

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Shutterstock

Американские власти несколько месяцев пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, сначала американский министр обороны Ллойд Остин обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и другое оружие еще в марте. Позднее в частных беседах египетское правительство уточнило, что поставлять оружие для ВСУ не планируют.

Представители двух стран не подтвердили изданию информацию о переговорах на этот счет.

В конце июля президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил, что отношения России и Египта носят стратегический характер. Он напомнил о больших общих проектах в политике и экономике.

Ранее Египет заключил контракт о покупке сотен тысяч тонн российской пшеницы.

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