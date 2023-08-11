Момент падения беспилотника в Москве попал на видео

Видеозапись момента падения беспилотного летального аппарата в районе Карамышевской набережной в Москве опубликовала газета «Известия».

На кадрах видно, как дрон падает на землю и взрывается.

По данным мэра столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений зафиксировано не было. Он уточнил, что на город летел один беспилотник, который был ликвидирован ПВО.

Минобороны РФ назвало случившееся террористической атакой, добавляя, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве.

Ранее в подмосковном Красногорске, по утверждениям местных жителей, произошел взрыв. Перед этим очевидцы заметили беспилотник в районе Новорижского шоссе.

До этого столичный аэропорт Внуково закрывал воздушное пространство на прилет и вылет рейсов, предварительно, из-за беспилотного летательного аппарата. В 10:50 все ограничения были отменены.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.