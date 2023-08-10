Источник РИА Новости сообщил, что трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ в Херсонской области.

Момент задержания бойцов ВСУ зафиксировала видеокамера с тепловизором около 23:00 8 августа.

Уточняется, что инцидент произошел между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка. По данным агентства, при себе сдавшиеся бойцы имели три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 мм, РПГ и три выстрела к нему.

Ранее в ДНР заявили, что боец ВСУ сдался в плен на машине с ПЗРК.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.