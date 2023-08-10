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В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов

Советник Аксенова Крючков предупредил крымчан об утилизации боеприпасов

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Shutterstock

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о предстоящей утилизации боеприпасов в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова в своем Telegram-канале.

По словам Крючкова, взрывы по причине управляемого подрыва боеприпасов могут слышать в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым в период с 12:00 до 15:00 по местному времени (совпадает с московским).

«Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил чиновник.

8 августа Крючков заявил, что звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском вызваны утилизацией боеприпасов. 9 августа утилизация боеприпасов проводилась на полигоне у Старого Крыма.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника.

Ранее на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв.

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