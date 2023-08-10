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В «Ростехе» рассказали о разработке, защищающей российские танки

«Ростех»: «Накидка» защищает танки РФ от спутниковой и авиаразведки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что спецпокрытие «Накидка» защищает российские танки от спутниковой и авиационной разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, покрытие создало предприятие концерна «Калашников» — «НИИ стали».

«Маскирующий материал снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн. Защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами, а его деформирующий окрас обеспечивает оптическую маскировку», — заявил Артяков.

До этого в пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что общий план производства компании за прошедшие два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023 года гособоронзаказ выполнен на 100%.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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