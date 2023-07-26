Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля, после него ожидается салют. Об этом сообщается в указе, который подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

В 22.30 мск пройдет артиллерийский салют.

Подчеркивается, что подготовка мероприятия возложена на Министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определенные правительством страны.

Петербургским властям поручается оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.

Указ, подписанный российским главой государства, вступил в силу с 26 июля.

В прошлом году парад также проводился. Тогда мероприятие было 31 июля. 2021 году Главный военно-морской парад прошел 25 июля.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.