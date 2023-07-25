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ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников под Черкасском

Минобороны РФ: российские военные поразили пункт дислокации наемников в Черкасской области

Министерство обороны России сообщило, что российские военные смогли поразить пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Вязовок в Черкасской области Украины.

Также отмечается, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 113 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины, а также живой силе противника в 122 районах.

Кроме этого, в населенном пункте Чуднов в Житомирской области Украины российская армия уничтожила склад с боеприпасами и военной техникой, поставленной Киеву с Запада.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России разбили узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Также российские бойцы в окрестностях села Малая Токмачка и города Орехов в Запорожье уничтожили пункт управления 65-й мехбригады противника и склад топлива для военной техники. Средства российской ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и сбили 35 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сапер рассказал о новинках в тактике ВСУ.

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