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Чемпионка мира: Медведева обладает невероятной грацией, а у Загитовой уникальный стиль

Чемпионка мира Тишова отметила экспрессию Медведевой и уникальность Загитовой

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Дмитрий Голубович/Павел Кашаев/Global Look Press

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» похвалила Евгению Медведеву за экспрессию на льду и отметила, что Алина Загитова обладает уникальным стилем катания.

«Важно понимать, что хореография — это не только красивые движения, но и умение передавать чувства и эмоции, рассказывать истории на льду. В современном фигурном катании много талантливых спортсменок. Но я могу выделить несколько из них, очень ярко выражающих себя в танце.

Например, Евгения Медведева обладает невероятной грацией и пластикой, а ее движения наполнены смыслом и экспрессией. У Алины Загитовой уникальный стиль катания, сочетающий в себе техническую сложность и артистизм. Алина завораживает зрителей харизмой и выразительностью», — сказала Тишова.

Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018.

Загитова по одному разу завоевала золото чемпионата России, Европы и мира, а также стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана.

Ранее чемпионка мира выразила желание встать в пару с Кацалаповым.

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