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Военный юрист объяснил положение призывников после новых поправок

Адвокат Тригнин: поправки в законе затронут сроки вручения повесток военнообязанным

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин оценил ситуацию для призывников после введения поправок в российские законы, передает «Общественная служба новостей».

Оценивая поправки о запрете выезда призывников из России, Тригнин отметил, что они прежде всего затронут военнообязанных, которым вручаются повестки, но существенным образом ситуацию не поменяют.

Тригнин напомнил, что повестка считается врученной в течение 7 дней с момента размещения в Едином электронном реестре, если адресат не получил ее иным способом. Поправками хотят изменить установленный срок — не в течение недели, а с момента размещения, отметил Тригнин.

Для создания же электронного реестра повесток, который пока формируется как часть Единого реестра военнообязанных, потребуется провести колоссальную работу, считает эксперт.

Госдума также приняла поправку об увеличении с 3 до 30 тысяч рублей максимального размера штрафа за неявку по повестке в военкомат. Кроме того, в РФ готовятся повысить верхнюю планку призывного возраста — до 30 лет.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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