В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 40-50 лет

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью «Ведомостям» заявил, что призывной возраст нужно поднять до 40 или даже до 50 лет.

Он отметил, что служить в армии в России необходимо всем.

«Держат же сейчас оборону на фронте те, кому «далеко за» – и неплохо, надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», – сказал депутат.

Журавлев отметил, что учить защищать Родину, «особенно когда она в опасности», нужно с детского сада.

«Надеюсь, взрослые мужики это прекрасно понимают, и для них это дополнительная мотивация, чтобы как можно дольше оставаться в резерве», — добавил он.

25 июля Государственная дума в ходе пленарного заседания проголосовала за поправку об увеличении верхней границы призывного возраста для срочной службы до 30 лет. Призывать в армию будут мужчин возрасте от 18 до 30 лет.

Также нижняя палата парламента Российской Федерации проголосовала против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.