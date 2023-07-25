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В Кремле не стали комментировать повышение призывного возраста

Песков: в вопросе расширения призывного возраста Кремль ориентируется на Минобороны

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«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все разъяснения по повышению призывного возраста в РФ и причины отказа от постепенного перехода предоставлены профильными ведомствами.

У представителя Кремля спросили, почему Совфед уже одобрил законопроект.

«Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на них», — подчеркнул Песков.

По его словам, в этой ситуации исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Министерства обороны РФ.

«Именно на него мы и ориентируемся», — добавил Песков.

До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко утверждала, что для резонанса вокруг проекта о повышении призывного возраста нет причин.

Также председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что верхняя граница нового призывного возраста для солдат срочной службы будет повышаться поэтапно начиная с 2024 года. Призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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