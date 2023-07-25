Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения сложной, но контролируемой. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация остается сложной, но контролируемой на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что в основном на участках происходят позиционные противостояния, при этом существенные изменения не наблюдаются.

Ранее Пушилин заявил об уничтожении «около 30% техники», поставляемой западными странами Украине.

Говоря о ситуации на Угледарском направлении, врио главы ДНР указал, что российские силы оттесняют военнослужащих ВС Украины во время «ожесточенных боев». Он добавил, что на Марьинском направлении ситуация также меняется в сторону России.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что военным Вооруженных сил РФ удалось нанести поражение подразделениям украинским военных сил на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 60 бойцов. Также ВС России ликвидировали артиллерийскую систему М777 производства Соединенных Штатов.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.