Срочникам разрешат заключать контракты в период мобилизации и при военном положении

Срочникам разрешается заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, передает ТАСС.

В тексте также отмечается, что призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Ранее 21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет. Поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет в комитет не поступала и его членами не обсуждалась.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян.

Отмечалось, что новый порядок начнет работать с весеннего призыва 2024 года, поэтому новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.