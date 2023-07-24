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В зоне СВО погиб командир «Ленинградского полка» Вашунин

ЗакС Петербурга сообщил о гибели командира «Ленинградского полка» Вашунина на спецоперации

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Пресс-служба ЗакСа Петербурга

После полученного в зоне СВО ранения умер полковник Евгений Вашунин, который был командиром «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга и регионов северо-запада России. Об этом говорится на сайте Законодательного собрания города.

«Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», — сказано в сообщении.

Там отмечается, что Вашунин 14 июля принял решение прийти вместе с «группой поддержки» на помощь оказавшемуся в оперативном окружении ВСУ отряду «Шторм». Украинские военные заметили их движение, после чего силы РФ вступили с ними в боестолкновение. В результате полковник был серьезно ранен и скончался, несмотря на «предпринятые меры самопомощи».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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