Военный эксперт назвал причину укрепления Польшей Сувалкского коридора

Польский военный эксперт Мирослав Черняков заявил, что Польша наращивает военное присутствие в районе Сувалкского коридора из-за опасений, что в случае вооруженного конфликта в этом районе Литва останется отрезанной от НАТО. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

Сувалкский коридор — это гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой.

Как утверждает эксперт, польское военное и политическое руководство давно считает, что Сувалкский коридор является самым уязвимым местом во всем восточном фланге НАТО.

«В случае, если по нему будет нанесен удар, в случае атаки с этого направления Литва будет отрезана от остального НАТО», — сказал Черняков.

Укрепляя данный район, Польша не только заботится о безопасности Литвы, но и в случае эскалации «не хочет лишиться поддержки размещенных там сил НАТО», считает он.

В августе 2022 года газета The Wall Street Journal писала, что литовские вертолеты следят за поездами РФ из-за опасений за Сувалкский коридор.

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