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Корабли Китая отправились во Владивосток

Отряд боевых кораблей КНР прибыл во Владивосток после совместных с Россией учений

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Минобороны РФ

Отряд боевых кораблей Китая прибыл во Владивосток после совместных российско-китайских военно-морских учений «Север/Взаимодействие - 2023». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Тихоокеанского флота.

«Во Владивосток с деловым заходом прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. У основного флотского причала в центре столицы Приморья ошвартовался корабль-хозяин визита...» — уточнили в пресс-службе российского флота.

Как поясняется, в столице Приморского края пришвартовались противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», а также сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао».

Замкомандующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский добавил, что корабли отрабатывали задачи в акватории залива Петра Великого в Японском море.

«Данные учения имеют большое значение и находятся под пристальным контролем наших глав государств...» — обратил внимание Березовский.

До этого корабли России и КНР отразили атаку условного противника во время учений в Японском море.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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