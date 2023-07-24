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В США показали изменение отношения к ВСУ

Бизнесмен Сакс показал изменение отношения к ВСУ на фоне их неудач

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс наглядно показал изменение отношения к Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне их неудач. Он опубликовал в своем Twitter соответствующий пост.

Сакс продемонстрировал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы. В этих материалах утверждалось о «провале», «приближающемся коллапсе» России, а также ее «страхе перед контрнаступлением» Украины.

Также бизнесмен показал заголовок статьи Кемпа от 21 июля под названием «Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет».

«Как это начиналось. Как это закончилось», — написал Сакс.

Ранее ветеран спецназа США Эрик Крамер, который занимается обучением украинских военных в Киеве, заявил, что потери Вооруженных сил Украины на фронте ужасающие.

До этого полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины шокировал страны Запада.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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