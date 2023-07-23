В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных

официального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным ведомства, тревога прозвучала в 22:58 мск. При этом сирены также прозвучали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные отразили атаки вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.