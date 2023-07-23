Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков

В Николаеве в борьбе за власть полицейские сдают подполью данные о расположении конкурирующих силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста Николаевского подполья.

В публикации отмечается, что руководитель Управления патрульной полиции Виталий Данила, который является кумом главы администрации Николаева, планирует сместить начальника областного главка национальной полиции Украины.

По словам собеседника агентства, контакт подполья из областного главка передал им координаты местонахождения Управления патрульной полиции и намекнул на то, что «это было санкционировано сверху».

«Вот только не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет», — заявил он.

До этого стало известно, что российские военные уничтожили в Николаеве место дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников — гостиница «Ингул», а также места производства военных катеров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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