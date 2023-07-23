Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире «Россия 1», что украинские военные использовали для наступления на Запорожском направлении коридоры для эвакуации тел погибших.

»<...> Мне известно о трех подобных случаях, когда договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать и пытались использовать это для контратаки», — сказал глава движения.

До этого председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире «Россия 1», что ВСУ использовали примерно половину резерва для проведения наступления на Запорожском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.