Бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону на YouTube-канале, что, по его мнению, украинский конфликт завершится только, когда Россия одержит в нем стратегическую победу. Передает РИА Новости.

По словам Галлоуэя, он не верит, что президент России Владимир Путин остановит СВО до выполнения ее целей.

«Эта война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве», — сказал бывший член парламента Великобритании.

До этого Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что российские военные за сутки уничтожили рекордное количество иностранной военной техники Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.