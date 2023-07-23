В Минобороны России заявили о неэффективности кассетных боеприпасов Украины

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назвал кассетные боеприпасы, которые применяет Украина, неэффективными. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в текущий момент сторонники украинской стороны вкладываются полностью.

«Но уже видно, что это элементы агонии. Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый. <…> Но определенного результата не достигли», — утверждает Мордвичев.

Он подчеркнул, что подобные припасы не принесут ожидаемого эффекта.

По словам командующего группировкой, у ВСУ закончились 150-мм осколочно-фугасные боеприпасы, а лимиты арсеналов были исчерпаны.

До этого стало известно, что американские официальные лица и аналитики считают, что отправленные США кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение дел украинской армии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.