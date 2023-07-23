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В США оценили шансы на успех контрнаступления ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у ВСУ нет шансов на успех из-за сильной линии обороны ВС России

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AP

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что с начала подготовки Российской Федерацией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на успех. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он утверждает, что с первых дней украинского контрнаступления ВСУ не могут преодолеть минные поля.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона активно укрепляла линию обороны на протяжении нескольких месяцев. Он утверждает, что спецслужбы США должны были знать об этом.

«Я предсказывал, что без авиации, самоходных артиллерийский установок и систем ПВО, которые позволили бы противостоять России, шансов на успех у них ноль», — подчеркнул Джонсон.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заверил своих западных союзников, что контрнаступление украинской армии вот-вот «наберет обороты».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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