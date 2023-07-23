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В Госдепе США заявили, что Украина получит F-16

Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Государственный секретарь США заявил, что украинская сторона получит истребители F-16, но поставки самолетов могут занять несколько месяцев. Об этом сообщает CNN.

По его словам, даже если бы подобное решение было бы принято завтра, то прошло бы несколько месяцев перед их использованием украинской стороной.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время», — подчеркнул Блинкен.

По его мнению, украинская сторона получит американские истребители, но необходимо сфокусироваться на том, чтобы в момент доставки украинцы были должным образом подготовлены для использования истребителей.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но они вряд ли изменят ход конфликта. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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