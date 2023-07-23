В Херсонской области заявили, что ВСУ боятся форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные оказались в «тупиковой ситуации» на правобережье Херсонской области, так как не могут перебросить крупные силы на левый берег Днепра. Об этом сообщает ТАСС.

«Противник находится в тупиковой ситуации — переброска мелких групп на левый берег успеха ему не приносит, попытаться перебросить крупные силы он обоснованно боится. Наши военные готовы к отражению любого нападения врага», — сказал врио главы региона.

По его словам, группы украинских военных, которые ВСУ перебрасывают на левый берег, «систематически уничтожаются».

До этого сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили позиции вооруженных сил Украины в трех населенных пунктах на правом берегу Днепра под Херсоном и пункт дислокации украинской армии около Приднепровского. Украинские позиции были уничтожены в районах населенных пунктов Дачи, Садовое, Молодежное в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр». Потери ВСУ составили 30 убитыми и 17 ранеными.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.