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В Запорожской области рассказали, когда начнется новая фаза наступления ВСУ

Рогов: новая фаза наступления ВСУ рассчитана на период с конца июля до середины августа

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза наступления ВС Украины рассчитана на период с конца июля до середины августа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти Украины сосредотачивают военные силы на линии фронта, «готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей».

«Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа», — сказал Рогов.

Рогов добавил, что украинские военные могут сделать попытку открыть вторую линию фронта и форсировать Днепр для захвата Запорожской АЭС.

Также 23 июля временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что российские военные нашли и ликвидировали разведывательную группу ВСУ, двигавшуюся на Запорожском направлении в сторону Новоандреевки и Новопокровки.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Контрнаступление Украины
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