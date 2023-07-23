Корабли РФ и Китая приняли участие в совместных учениях

Совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая смог отразить атаку условного противника с воздуха во время учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Учения назывались «Север. Взаимодействие — 2023».

«В активной части российско-китайского военно-морского учения «Север.Взаимодействие — 2023», которое проходит в Японском море, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника», — уточнили в пресс-службе.

Как объясняется, атаку на боевые корабли с разных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации РФ и КНР.

Экипажами была проведена тренировка по обнаружению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, выполнены артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням.

«Еще одной задачей, которая решалась в рамках учения, стало нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели», — обратили внимание в пресс-службе.

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