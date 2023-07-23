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Российские военные рассказали о ситуации на двух направлениях в зоне СВО

МО: ВС России уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 160 военных ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военные Вооруженных сил России уничтожили свыше 160 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), семь Leopard в зоне спецоперации на Запорожском и Южнодонецком направлениях. Об этом заявил официальный представители Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо того, военные РФ уничтожили 10 бронемашин Bradley.

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих...» — уточнил Конашенков.

По его словам, украинская сторона потеряла во время боевых действий пять автомобилей и артиллерийскую систему М777.

Также, как добавил Конашенков, ВС РФ ликвидировали гаубицы «Мста-Б» и Д-20 ВСУ.

Еще на Запорожском направлении военные России уничтожили склад боевых припасов 105-й бригады территориальной обороны украинских военных сил.

До этого российские саперы столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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