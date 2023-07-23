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Российские военные сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: бойцы ВС России сорвали атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

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РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил ТАСС, что передовые подразделения группы при поддержке артиллерии сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении.

По словам Чехова, украинские военные пытались атаковать в районе северо-восточнее поселка Урожайное, однако отступили после того, как понесли потери.

Начальник пресс-центра также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен минометный расчет в районе села Пречистовка. Кроме того, армейская авиация поразила подразделения ВСУ в поселках Старомайорское и Урожайное.

21 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли свыше 175 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях. По информации ведомства, Вооруженные силы России ликвидировали три боевые бронированные машины, два авто, две гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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