Германия поставит Украине боеприпасы для установок Gepard

Германия в ближайшее время намерена поставить на Украину первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые ранее Берлин передал Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По информации издания, Киеву необходимы боеприпасы для поставленных Германией 40 зенитных установок Gepard.

Германский оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тыс. боеприпасов 35-миллиметрового калибра для данных ЗСУ, но в этом году на Украину будет направлено лишь 40 тыс.

В статье отмечается, что для решения проблемы острого дефицита таких снарядов в ВСУ, Rheinmetall в течение нескольких месяцев запустил новую производственную линию на заводе в Унтерлюсе.

ЗСУ Gepard были разработаны в 1980-е годы, в ФРГ они сняты с вооружения, поэтому запасов снарядов подходящего для них калибра в стране нет. Другие страны отказались предоставить имеющиеся у них боеприпасы по политическим причинам.

Днем ранее германское правительство объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который включило 28 танков Leopard.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.