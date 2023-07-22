В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

20 июля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение «ударов возмездия» по Украине.

В военном ведомстве указали, что речь идет об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.

18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост. В тот же день Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам, где готовились атаки против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.