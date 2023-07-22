Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

close
100%
YouTube

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

20 июля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение «ударов возмездия» по Украине.

В военном ведомстве указали, что речь идет об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.

18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост. В тот же день Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам, где готовились атаки против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях