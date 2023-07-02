В Колумбии произошла двойная авиакатастрофа

Два самолета военно-воздушных сил Колумбии разбились к северу от столицы, сообщает газета Heraldo del Norte.

«Два самолета Ввоенно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете», — указано в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел из-за столкновения двух низколетящих самолетов — на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возникшее возгорание.

Число жертв и пострадавших на данный момент остается неизвестным — официальные источники в правительстве и армии Колумбии на данный момент не давали никаких комментариев.

Ранее появилось видео крушения самолета Як-52 в Подмосковье.

Авиакатастрофа произошла накануне недалеко от Ступино. Пилот Евгений Бессмертный был многократным чемпионом Московской области по высшему пилотажу. Вместе с ним на борту находилась девушка.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.