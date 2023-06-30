Залужный прокомментировал медленные темпы контрнаступления ВСУ

Главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленном продвижении контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

«Это меня бесит», — ответил Залужный на замечания о медленном ходе украинского контрнаступления.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины движется медленнее, чем ожидалось. Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ движется медленно, но добавил, что быстрых результатов ждать не приходится, потому что это «не голливудский фильм».

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Германию заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине. По словам Столтенберга, весь мир хочет скорейшего завершения конфликта, но нельзя его заморозить на условиях, продиктованных Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.