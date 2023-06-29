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В России хотят упростить порядок госзакупок для Минобороны

Законопроект об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны внесен в Госдуму

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Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны, передает ТАСС.

Законопроект позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары и услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о разовой конфискации у 2,5 тысяч крупных российских фирм суммы как минимум в 300 млрд рублей в виде налога на ранее полученную ими сверхприбыль в госбюджет.

Речь идет о двух законодательных актах. Первый вводит в Налоговый кодекс поправку о том, что федеральными законами могут устанавливаться налоги разового характера, а второй регулирует уже сам налог.

Отмечается, что формально он может заработать в следующем году, но, возможно, компании смогут внести сумму с 1 октября по 30 ноября текущего года в виде обеспечительного платежа по ставке 5% в счет налога 2024 года.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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