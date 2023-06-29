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В США назвали одну из величайших угроз для ВСУ

19FortyFive: российский беспилотник «Ланцет» является одной из величайших угроз для ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Обозреватель Питер Сучиу в материале для издания 19FortyFive заявил, что одной из самых серьезных угроз для украинской армии является российский дрон-камикадзе «Ланцет».

По словам обозревателя, Москва уделяет большое внимание использованию дронов-камикадзе, которые позволяют находить цели и наносить высокоточные удары.

«Недорогой дрон-смертник Lancet все чаще рассматривается как одна из самых больших угроз для украинских сил», — подчеркнул Сучиу.

По информации автора, частота использования этого дрона в последние месяцы на передовой возросла. 12-килограммовый аппарат имеет боевую часть весом три килограмма. Стоимость одного дрона «Ланцет» составляет $35 тысяч.

Обозреватель американского издания 19FortyFive Себастьян Роблин также писал в своей статье, что инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» вносит хаос в ряды наступающих бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский может проиграть конфликт.

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