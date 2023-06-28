Минобороны заявило о поражении пункта дислокации ВСУ в Краматорске

Минобороны заявило, что ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в городе Краматорск.

«В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также сообщается о поражении командно-наблюдательных пунктов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенных пунктов Предтечено и Веселое в ДНР, а также подрыве склада ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ под Новопавловкой в ДНР.

По данным Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134-х районах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление Киева о том, что из-за российских ударов по Краматорску на Украине погибли мирные люди.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ране Минобороны РФ сообщило о поражении командного пункта ВСУ в ДНР.