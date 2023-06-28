В Минобороны Украины оценили ход контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете Financial Times, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди.

«Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё», — сказал министр.

Как отмечает FT, Резников указал на то, что появление украинских военных в ряде населенных пунктов на линии фронта не являются «главным событием» контрнаступления. По словам министра, некоторые события были лишь «предварительным просмотром» готовящегося более масштабного наступления.

Резников также подтвердил, что основные воинские резервы Вооруженных сил Украины, в том числе большинство бригад, недавно обучившихся на Западе и оснащенных модернизированными танками и бронетехникой НАТО, еще предстоит задействовать в контрнаступлении.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с летчиками в Кремле заявил, что с момента начала украинского контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 250 танков и около 800 бронемашин.