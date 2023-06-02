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Шольц высказал сомнения относительно скорого вступления Украины в НАТО

Шольц: вступление Украины в НАТО не гарантировано даже после окончания конфликта с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился мнением о том, что сомневается в скором вступлении Украины в НАТО, сообщает Общественная служба новостей.

После проведения саммита Европейского политического сообщества в Молдове канцлер заявил, что принятие Украины в альянс не может быть гарантировано даже после окончания вооруженного конфликта с Россией.

Глава немецкого правительства пояснил, что для вступления в членство, НАТО предъявляет четкие требования к кандидату, которые государство должно выполнить. Одним из таких критериев является отсутствие у страны пограничных конфликтов.

Шольцу также был задан вопрос об обеспечении безопасности Украины после окончания кризиса. Он ответил, что гарантии безопасности должны принимать все заинтересованные стороны.

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