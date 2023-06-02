В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан, передает ТАСС.

Отмечается, что сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в части Херсонской области, подконтрольной киевским властям.

Утром 1 июня воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области.

Также сообщалось о работе сирен в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и в контролируемых украинскими властями районах Донецкой народной республики и Запорожской области.

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.