Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польша установила на границе с Белоруссией контейнеры для военных

Совбез Белоруссии: Польша поставила на границе около 40 контейнеров для военных

close
100%
Michal Dyjuk/AP

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти страны выясняют причину, по которой Польша установила рядом с границей около 40 контейнеров для размещения личного состава. Об этом он сказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, передает ТАСС.

По словам Вольфовича, о том, что на брестском направлении вблизи границы с Белоруссией в экстренном порядке были размещены около 40 контейнеров для личного состава стало известно несколько дней назад.

«Для каких целей — выясняем», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. Он отмечал, что власти республики это видят и не допустят.

Белорусский лидер также заявлял, что военно-политическая обстановка вокруг Союза независимых государств (СНГ) все более обостряется. Он отмечал, что крупные игроки вокруг России, Белоруссии и центральноазиатских государств «потихоньку пытаются... растащить» эти страны и призвал этого не допустить.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях