Польша установила на границе с Белоруссией контейнеры для военных

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти страны выясняют причину, по которой Польша установила рядом с границей около 40 контейнеров для размещения личного состава. Об этом он сказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, передает ТАСС.

По словам Вольфовича, о том, что на брестском направлении вблизи границы с Белоруссией в экстренном порядке были размещены около 40 контейнеров для личного состава стало известно несколько дней назад.

«Для каких целей — выясняем», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. Он отмечал, что власти республики это видят и не допустят.

Белорусский лидер также заявлял, что военно-политическая обстановка вокруг Союза независимых государств (СНГ) все более обостряется. Он отмечал, что крупные игроки вокруг России, Белоруссии и центральноазиатских государств «потихоньку пытаются... растащить» эти страны и призвал этого не допустить.