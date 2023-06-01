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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Артемовск

Врио главы ДНР Пушилин: попытки ВСУ отбить Артемовск купируются

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вернуть свои позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут), но это пресекают российские силы. Его слова приводит ТАСС.

«Попытки есть, попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта, большого или маленького, противник пытается вернуть утраченные позиции», — сказал Пушилин.

Он отметил, что на данном этапе эти попытки купируются российскими подразделениями.

1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что командование приостановило продвижение на направлении флангов Артемовска в связи с восстановлением боеспособности частей. По его словам, командованием ВСУ принимаются меры, «направленные на восстановление боеспособности частей», а также «срыва вражеских намерений».

Советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что после поражения в Артемовске Вооруженные силы Украины не готовы вести полномасштабное контрнаступление.

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